Në një botë ku fjala shpesh humbet mes zhurmës, Adifete Shiti e ka zgjedhur poezinë si udhërrëfyes të shpirtit dhe si mjet për të mbjellë humanizëm.
Ajo nuk e sheh krijimtarinë si garë për çmime, por si një rrugëtim për të prekur zemrat e lexuesve. Në këtë intervistë, ajo ndan rrënjët e pasionit të saj, filozofinë krijuese dhe mesazhet që i japin kuptim jetës.
QendraPress: Ju lutem, na jepni një biografi lidhur me veprimtarinë tuaj?
Adifete Shiti: Veprimtaria ime buron nga fjala e shkruar. Vargu është udhërrëfyesi im, shkrimi është shtegu im, e humanizmi është forca që më shtyn të jem dorë ndihmëse për të tjerët. Më pëlqen të mbroj të drejtën e gruas aty ku ajo ka të drejtë, sepse zëri i saj shpesh mbetet i heshtur. Në konkurset poetike ku kam marrë pjesë, kurrë nuk e kam parë çmimin si synim. Çmimi im i vetëm janë lexuesit, janë miqtë e rinj që më dhuron krijimtaria. Nuk ka shpërblim më të madh se të mbetesh në mendjen dhe zemrën e njerëzve. Farat që mbjell me fjalë, një ditë japin fryt.
QendraPress: Kur keni filluar të merreni me poezinë?
Adifete Shiti: Me poezinë u njoha herët, në moshë të brishtë. Shkruaja shumë, por i fshehja shkrimet nga frika e gjykimit. Shoqëria jonë shpesh gjykon më shumë sesa kupton, prandaj heshtja dukej si mburojë. Por fjala nuk mund të rrijë gjatë e mbyllur – ajo shpërthen, del në dritë.
QendraPress: Çfarë paraqet poezia për ju?
Adifete Shiti: Poezia për mua është zemra që flet në heshtje. Është brendësia që nuk mund të rrijë e burgosur. Dora ime nuk bën gjë tjetër veçse i jep formë atij zëri të brendshëm – qoftë gëzim, dhimbje, natyrshmëri apo kujtim.
QendraPress: Kur shkruani poezi, sa ia përkushtoni ndjenjën tuaj shpirtërore?
Adifete Shiti: Mesazhet e mia nuk kanë një formë të vetme; ato rrjedhin sipas ndjenjës. Metaforat që përdor janë pasqyra e jetës sonë, sepse populli e kupton të vërtetën më thellë përmes figurave, jo vetëm përmes fjalës së drejtpërdrejtë.
QendraPress: A i paraqitni mesazhet në vargje, apo metaforat janë dëshmi letrare?
Adifete Shiti: Nuk kam kufij në krijim. Çdo gjë që më rrethon – dashuria, brengat, hidhërimet, gëzimet – gjen strehë në poezi.
QendraPress: Cili është relacioni mes jetës suaj dhe poezisë?
Adifete Shiti: Mesazhi im është i qartë: duajeni jetën, punoni për të, mos u dorëzoni. Edhe kur ajo ju hedh prapa, mos u ligështoni – ngrituni më të fortë, bëni dhjetë hapa para. Mos lejoni të bëheni vegël në duart e të tjerëve; bëhuni vetë dritë, prioritet dhe shembull për njerëzit./Intervistoi:Qazim Thaçi
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren