Aksident trafiku me të lënduar në Krushë të Madhe

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur pak më parë në fshatin Krushë të Madhe.

Nga ky aksident ka persona të lënduar./PrizrenPress.com/

KLIKO LINKUN: https://www.facebook.com/reel/1388951062178892

Dy shtetas të Shqipërisë arrestohen në Vërmicë, paguan derivate me para të falsifikuara
Nexhmi Krasniqi para gjykatës: Nuk jemi rob

