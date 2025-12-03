7.9 C
Arrestohet i dyshuari për dhunim në Malishevë

By admin

Në Malishevë është arrestuar një person i dyshuari për dhunim.

Ai siç ka njoftuar Policia e Kosovës është dërguar në mbajtje.

“Më 02.12.2025 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se kishte kryer marrëdhënie seksuale me viktimën femër kosovare, Me vendim të prokurorit, pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet nga policia.

