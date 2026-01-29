7.8 C
Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

By admin

Kryetari I  Komisionit Komunal Zgjedhor (KKZ) në Prizren,Nysret Bytyqi, është ndaluar për 48 orë nga organet e rendit.

Sipas burimeve të Sinjalit brenda hetuesisë, ndalimi i tij lidhet me dyshime për manipulim me vota në Prizren.

Për rastin e njëjtë është arrestuar edhe Hasan Paçarizi, i cili po ashtu është ndaluar për 48 orë.

Rasti tashmë është duke u trajtuar nga organet kompetente, ndërsa ndaj të dyshuarit pritet që të ndërmerren veprime të tjera procedurale në varësi të zhvillimit të hetimeve.

Nga Policia dhe Prokuroria ende nuk ka një njoftim zyrtar për detajet e rastit.

