Bie për dy cent çmimi i naftës në Kosovë

Çmimet e naftës të premten në Kosovë kanë shënuar rënie për dy cent për litër krahasuar me një ditë më herët.
Nga 1.91 euro për litër sa ishte të enjten çmimi i naftës, të premten ky çmim është 1.89 euro për litër.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Çmimi i benzinës ka mbetur i njëjtë, 1.47 euro për litër, ndërkaq gazi 0.82 euro për litër.
Rritja e çmimeve të naftës tashmë ka filluar të reflektohet edhe në çmimet e tjera të konsumit.
Nafta nisi të shtrenjtohet më 28 shkurt kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën luftën me Iranin. Në kundërpërgjigje, Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit, që shfrytëzohet si rrugë për 20 për qind të naftës në nivel botëror.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren