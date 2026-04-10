10.9 C
Prizren
E premte, 10 Prill, 2026
type here...

Lajme

Bie për dy cent çmimi i naftës në Kosovë

By admin

Çmimet e naftës të premten në Kosovë kanë shënuar rënie për dy cent për litër krahasuar me një ditë më herët.

Nga 1.91 euro për litër sa ishte të enjten çmimi i naftës, të premten ky çmim është 1.89 euro për litër.

Çmimi i benzinës ka mbetur i njëjtë, 1.47 euro për litër, ndërkaq gazi 0.82 euro për litër.

Rritja e çmimeve të naftës tashmë ka filluar të reflektohet edhe në çmimet e tjera të konsumit.

Nafta nisi të shtrenjtohet më 28 shkurt kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën luftën me Iranin. Në kundërpërgjigje, Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit, që shfrytëzohet si rrugë për 20 për qind të naftës në nivel botëror.

Previous article
Vdiq një person në Prizren, u rrokullis me motor
Next article
Përmirësohet ndriçimi publik në disa lagje të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne