Përmirësohet ndriçimi publik në disa lagje të Prizrenit

Ndriçimi publik në Prizren po përmirësohet në disa zona të qytetit, në kuadër të ndërhyrjeve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur përmes një njoftimi në Facebook se kanë nisur punimet për rregullimin dhe funksionalizimin e ndriçimit në disa lagje.
“Ndriçimi publik në Prizren po përmirësohet çdo ditë! Me angazhimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, kanë nisur ndërhyrjet për rregullimin dhe funksionalizimin e ndriçimit në disa prej lagjeve të qytetit”, ka shkruar Totaj, raporton PrizrenPress.
Sipas tij, së fundmi është rikthyer ndriçimi në disa zona të rëndësishme të qytetit.
“Së fundmi, është rikthyer ndriçimi në zonën përreth Bajrakli Xhamisë si dhe në rrugët ‘Mehmet Pasha’, ‘Shefki Koqinaj’, ‘Ardian Zurnaxhiu’ dhe ‘12 Qershori’, duke rritur kështu sigurinë dhe lehtësuar lëvizjen për qytetarët”, thuhet në njoftim.
Ai ka shtuar se ndërhyrjet do të vazhdojnë edhe në zona të tjera të qytetit.
“Punimet do të vazhdojnë edhe në zona të tjera, në mënyrë që çdo lagje të ketë ndriçim të rregullt dhe cilësor”, përfundon Totaj./PrizrenPress.com/
Marketing
