Çeku: Suhareka po bëhet me stadium të ri

Sportistët dhe sportdashësit në Suharekë kanë arsye për festë. Qyteti pritet të bëhet me një stadium të ri dhe modern, që do të plotësojë standardet më të larta ndërkombëtare.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se sot është nënshkruar kontrata me operatorin ekonomik për ndërtimin e stadiumit të ri të qytetit, një projekt me vlerë mbi 10 milionë euro.
Stadiumi do të ketë një kapacitet prej 6,518 ulësesh dhe do të ndërtohet sipas standardeve të UEFA-s, me infrastrukturë moderne që do të shërbejë për zhvillimin e sportit dhe organizimin e ngjarjeve të rëndësishme sportive.
“Shumë shpejt nisin punimet për një stadium ku sporti dhe tifozët do të bashkohen për momente të paharrueshme”, tha ministri Çeku, duke e cilësuar këtë projekt si një hap të rëndësishëm për zhvillimin sportiv dhe urban të Suharekës.
Ky investim pritet të ndikojë pozitivisht në rritjen e pjesëmarrjes në sport, promovimin e talenteve të reja dhe përmirësimin e kushteve për klubet sportive vendore./PrizrenPress.com/