Moti sot: Me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 35 gradë Celsius

Moti sot mbi vendin tonë do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara.
Siç bën të ditur Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizn ndërmjet 12 e 17 gradë Celsius.
Derisa ato maksimalet do të jenë nga 31 e deri në 35 gradë Celsius, transmeton Klankosova.tv.
Do të fryjë erë nga veriperëndimi me shpejtësi prej një e deri në pesë gradë Celsius.
