Punimet e restaurimit në Konsullatën Austrohungareze në Prizren drejt përfundimit

Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, ka zhvilluar një vizitë pune në Konsullatën Austrohungareze, ku po kryhen punimet e restaurimit.

“Punimet e restaurimit po hyjnë në fazën përfundimtare,” tha Hoxha, duke theksuar rëndësinë e këtij objekti historik për trashëgiminë kulturore të qytetit, raporton PrizrenPress.

