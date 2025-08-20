Dështon edhe përpjekja e 55-të për konstituim, s`kalojnë Haxhiu e Gërvalla

Ka dështuar edhe përpjekja e 55-të për konstituimin e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës.
Në vazhdimin e parë të seancës konstituive pas aktgjykimit të ri të Gjykatës Kushtetuese kandidatja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, e më pas edhe kandidatja tjetër, Donika Gërvalla kanë dështuar t’i marrin votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur kryeparlamentare.
Fillimisht në emër të LVV-së, Glauk Konjufca propozoi për kryeparlamentare Albulena Haxhiun. Në votimin e hapur 57 deputetë kanë votuar për, 56 kundër dhe 3 deputetë kanë abstenuar. Më pas, Konjufca propozoi edhe kandidaten e dytë. Kësaj radhe ishte Donika Gërvalla. Edhe për kandidaten e dytë rezultati ishte i njëjtë: 57 pro, 56 kundër dhe 3 abstenime. Kjo situatë e shtyu kryesuesin e seancës, Avni Dehari që ta ndërpresë seancën dhe vazhdimin e saj ta paralajmërojë pas 48 orësh.
Sot, me fillim nga ora 11:00, është thirrur vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, pas publikimit të aktgjykimit të plotë të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka përcaktuar rregulla të reja për konstituimin e organit ligjvënës.
Deputetja e LVV-së, Albulena Haxhiu nuk ka dashur të komentojë asgjë para fillimit të kësaj seance. Përkundër pyetjeve të gazetarëve, ajo nuk ka dhënë përgjigje nëse ajo do të heqë dorë nga përpjekja për t’u bërë kryetare e Kuvendit nëse nuk merr votat e mjaftueshme.
Ndërkohë, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, përsëriti qëndrimin e këtij subjekti se nuk kanë votë për Albulena Haxhiun.
Ai tha se AAK-ja do të votonte ndonjë emër tjetër nga LVV-ja, siç janë ish-kryeparlamentari, Glauk Konjufca, ish-nënkryetarja e Kuvendit, Saranda Bogujevci ose deputetja Shqipe Selimi.
E zëvendëskryeministrja në detyrë nga radhët e komunitetit boshnjak, Emilija Rexhepi, tha se e respekton aktgjykimin e Kushtetueses, derisa konfirmojë se do ta votojë kandidaten e LVV-së për kryetare të Kuvendit, Albulena Haxhiun.
Në këtë seancë pritet të mblidhen 120 deputetët e legjislaturës së 9-të, për të vijuar procesin e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit, si dhe për konstituimin e organeve të tjera udhëheqëse.
Pas publikimit të aktgjykimit, afati 30-ditor për përfundimin e konstituimit ka nisur zyrtarisht, duke e vënë Kuvendin dhe subjektet politike përballë një presioni institucional dhe kushtetues për të siguruar funksionalitetin e plotë të institucionit.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vlerësuar se konstituimi i Kuvendit është një urgjencë shtetërore, duke theksuar rëndësinë e krijimit të institucioneve të reja në këtë periudhë sfidash globale dhe zhvillimesh të ndjeshme rajonale.
Sipas Presidencës, zvarritja e procesit deri më tani ka dëmtuar jo vetëm besueshmërinë e institucioneve dhe zhvillimin e brendshëm, por edhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës.
Ndërkohë, analistët politikë dhe njohësit e çështjeve juridike kanë paralajmëruar se, pa një marrëveshje politike, konstituimi i Kuvendit mbetet i vështirë.
Juristi Mazllum Baraliu tha se është momenti të tejkalohet retorika e bllokadave dhe të vihet funksionaliteti institucional në fokus.
Po ashtu, analisti Dorajet Imeri deklaroi se momentumi i tanishëm, që ka mbajtur peng jetën institucionale të vendit, duhet të përmbyllet me një marrëveshje politike në shërbim të stabilitetit dhe demokracisë.
Sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, Kuvendi duhet të zgjedhë kryetarin e tij përmes votimit të hapur, brenda 30 ditësh, me jo më shumë se tri raunde votimi për të njëjtin kandidat.
