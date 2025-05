Duda Balje thotë se nëse Fatmir Limaj kandidohet për kryetar parlamenti, do ta mbledhë partinë për të diskutuar

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, sot është pyetur nga gazetarët edhe për qëndrimin që do të mbajë nëse LVV do ta propozojë Fatmir Limajn për kryetar të Kuvendit, shkruan Gazeta Express.

Balje ka thënë se një gjë e tillë nuk beson se do të ndodhë, megjithatë ka thënë se nëse do të propozohet Limaj, do të mbledh partinë dhe do të diskutojnë për qëndrimin që do të mbajnë.

“Unë nuk besoj që ka me qenë kandidat. Absolutisht nuk besoj. Kemi qëndrimin e kryeministrit që është shumë i qartë. Në rast se ndodh, kemi me folë me parti edhe kena me pa, por s’besoj që ka me qenë kandidat”, ka thënë Balje./Express/

Kliko videon: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1684680412412465