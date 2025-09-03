17.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

By admin

Dy vetaksidente kanë ndodhur në Duhël të Suharekës.

Dy persona kanë mbetur të lënduar nga këto vetaksidente.

Lajmin e ka konfirmuar Shaiqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit.

“Po kanë ndodhur dy aksidente aty afër. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes”, ka thënë ai.

Hasani për votën e PDK-së pro Bashës: Ra në kurth, gabimi më i rëndë politik është ky
U raportua si e zhdukur para dy vitesh, gjendet në Prevallë 27-vjeçarja nga Prizreni – refuzon të kthehet në shtëpi

