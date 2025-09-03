U raportua si e zhdukur para dy vitesh, gjendet në Prevallë 27-vjeçarja nga Prizreni – refuzon të kthehet në shtëpi

Një rast i raportuar si person i zhdukur është zbardhur nga hetuesit e Policisë së Kosovës në Prizren, të cilët kanë arritur të lokalizojnë vajzën e raportuar të humbur.
Sinjali mëson se bëhet fjalë për A. G., 27-vjeçare e cila ishte raportuar si e zhdukur që nga viti 2023, ndërsa më 31 korrik 2025 familjarët e saj kishin ripërtërirë raportimin në polici.
Pas veprimeve hetimore, hetuesit e Sektorit Rajonal kanë arritur ta gjejnë vajzën duke punuar në një prej restoranteve në fshatin Prevallë, Prizren.
Ajo është shoqëruar në stacion dhe është marrë në pyetje, ku ka deklaruar se është madhore dhe ka vendosur të jetojë e pavarur, pa dashur të kthehet në familje.
Të gjitha veprimet janë kryer në koordinim me Prokurorin, ndërsa rasti është cilësuar si i përfunduar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren