Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
U raportua si e zhdukur para dy vitesh, gjendet në Prevallë 27-vjeçarja nga Prizreni – refuzon të kthehet në shtëpi

By admin

Një rast i raportuar si person i zhdukur është zbardhur nga hetuesit e Policisë së Kosovës në Prizren, të cilët kanë arritur të lokalizojnë vajzën e raportuar të humbur.

Sinjali mëson se bëhet fjalë për A. G., 27-vjeçare e cila ishte raportuar si e zhdukur që nga viti 2023, ndërsa më 31 korrik 2025 familjarët e saj kishin ripërtërirë raportimin në polici.

Pas veprimeve hetimore, hetuesit e Sektorit Rajonal kanë arritur ta gjejnë vajzën duke punuar në një prej restoranteve në fshatin Prevallë, Prizren.

Ajo është shoqëruar në stacion dhe është marrë në pyetje, ku ka deklaruar se është madhore dhe ka vendosur të jetojë e pavarur, pa dashur të kthehet në familje.

Të gjitha veprimet janë kryer në koordinim me Prokurorin, ndërsa rasti është cilësuar si i përfunduar.

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

