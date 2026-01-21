1.7 C
Dyshime për manipulim votash në Prizren/ Prokuroria ruan konfidencialitetin e hetimeve

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren nuk ka bërë të ditur se në çfarë janë hetimet rreth manipulimit të votave të kandidatëve për deputetë në Prizren e as nëse ka intervistuar ndonjë person për këtë çështje.
Prokuroria tha për RTV21 se për shkak të konfidencialitetit të procedurës nuk mund të japë detaje në këtë fazë.

“Referuar kërkesës suaj, ju njoftojmë se çështja ndodhet në fazë të hershme të hetimeve. Për shkak të natyrës konfidenciale të procedurës, Prokuroria Themelore në Prizren nuk mund të japë detaje apo komente në këtë fazë. Çdo informacion do të bëhet publik në përputhje me legjislacionin në fuqi, kur kjo të jetë e mundur”, tha Prokuroria Themelore në Prizren.

