Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Deri më tani janë numëruar 33.33% e votave me postë, ku Kastrati i Nismës, ka grumbulluar 32.29% te votave, e pas tij renditet Gëzim Krasniqi i PDK-së, i cili ka marrë 22.66%, transmeton Klankosova.tv.

Nga rezultati i përmbledhur, i publikuar nga KQZ, Ekrem Kastrati del që ka fituar edhe një mandat tjetër në krye të komunës, dhe atë pa balotazh.

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth 1900 gjoba në trafik
Arrestohet një polic në Prizren

