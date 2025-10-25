12 C
Fatmir Limaj takon ekipin e NISMA-s në Prizren: Fokus në idetë e reja

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, këtë fundjavë, zhvilloi një takim miqësor me ekipin e partisë në Prizren.

Takimi u mbajt në një ambient të qetë kafeje, ku u diskutuan ide të reja dhe u hodhën hapat e parë drejt planeve të ardhshme politike.

“U takuam për kafe me ekipin e NISMA-s në Prizren dhe biseduam për idetë e reja e hapat e ardhshëm”, shkruan  Limaj në Facebook.

