E diel, 26 Tetor, 2025
Artan Abrashi takohet me elektoratin e Hasit, kërkon besimin për kryetar të Prizrenit

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka zhvilluar sot takime me elektoratin në zonën e Hasit.

Ai u prit me entuziazëm në fshatrat Gjonaj, Romajë, Krajk dhe Lubizhdë, ku falënderoi qytetarët për besimin dhe përkushtimin e tyre.

Abrashi do të përballet në balotazh me kandidatin e PDK-së, Shaqir Totaj, në garën për udhëheqjen e komunës së Prizrenit.

Fatmir Limaj takon ekipin e NISMA-s në Prizren: Fokus në idetë e reja
PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

