E martë, 14 Tetor, 2025
Lajme

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

By admin

 

Express Kredi nga BiCredit

Në emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova FM, ai prezantoi prioritetet dhe planet e tij për zhvillimin e komunës gjatë mandatit të ri.

”Më tutje, prioritetet tona kryesore janë furnizimi me ujë të pijes për të gjitha qytetet dhe fshatrat e komunës së Malishevës. Pastaj, ndërtimi i një stacioni të energjisë elektrike, pasi kemi mungesë të furnizimit të mjaftueshëm me energji elektrike. Sigurisht, do të vazhdojmë edhe me urbanizimin e Malishevës, ndërtimin e infrastrukturës së përgjithshme nëpër fshatra, rrugët, mirëmbajtjen, kanalizimet, trajtimin e ujërave të zeza, ndriçimin, transportin, pajisjet për shkolla, e tutje”, tha Kastrati.

Prizren: Numërohen mbi 94 për qind e votave për asamble, ky është rezultati
Kapen produkte kozmetike dhe farmaceutike në Vërmicë, ishin të padeklaruara

