“Flaka e Janarit” në Rahovec, përkujtohen katër heronjtë e lirisë

Në Lugun e butë të Brestovcit të Rahovecit, u mblodhën familjarë, veteranë e dëshmitarë të protestës së vitit 1990 për të kujtuar dëshmorët Nesimi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti e Hilmi Krasniqi, ndërsa Milaim Arllati është njëri nga të plagosurit e asaj demonstrate së bashku me 18 protestues të tjerë.
“Ne ishim atëherë duke i prit në fshatin Brestovc, ku ishin duke ardhur demonstruesit nga Krusha e madhe, Celina, Nagavci dhe Hoqa e Vogël. Mu në këtë vend, dolën patrulla e policisë dhe hapën zjarr, ku mbetën katër të vrarë dhe dhjetëra të plagosur”, tha Milaim Arllati, i plagosur.
Në vendin e kësaj ngjarjeje të dhimbshme dhe krenare, u bënë homazhe e u vendosën kurora lulesh, nga familjarë, veteranë e shumë rahovecas.
“Rruga e tyre u ndërpre me zjarr e me hekur në Brestovc, pikërisht në këtë vend, gjaku skuqi borën, por jehona e krismave udhëtoi në dekada. Thirrjet e tyre për liri e dinjitet kombëtarë, bënë që organizimi i rezistencës të jetë më i fuqishëm”, tha kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi.
Në akademinë përkujtimore që u mbajt në Shtëpinë e Kulturës “Mensur Zyberi” Andin Hoti, i biri i Ukshin Hotit, tha se katër heronjtë kishin përqafuar thënien e babait të tij “Bëje, ose vdis”.
“Katër dëshmorët që po kujtojmë sot, janë pararoja morale e UÇK-së, ata janë zinxhiri që lidhi rezistencën paqësore me rezistencën e armatosur, pa Brestovc të vitit 1990, nuk do të kishte as protestë të vitit 91, pa të nuk do të kishte as Epope të Lavdishme të UÇK-së”, deklaroi Hoti.
Aktivitetet kulturore përkujtimorë në Rahovec, organizuar nga OVL e UÇK-së, po mbahen në kuadër të “Flakës së Janarit” rrugëtimit historik të kombit shqiptar në dekada, për Liri e Pavarësi./rtk/
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren