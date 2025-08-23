Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Policia e Kosovës, me anë të raportit të saj 24 orësh ka njoftuar se gjatë kësaj kohe në vend janë shqiptuar 2493 gjoba trafiku.
Nga raporti bëhet e ditur edhe se gjatë 24 orëve kanë ndodhur 80 aksidente trafiku, nga të cilat 56 kanë qenë me dëme materiale kurse 24 me të lënduar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren