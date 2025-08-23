23.3 C
Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Policia e Kosovës, me anë të raportit të saj 24 orësh ka njoftuar se gjatë kësaj kohe në vend janë shqiptuar 2493 gjoba trafiku.

Nga raporti bëhet e ditur edhe se gjatë 24 orëve kanë ndodhur 80 aksidente trafiku, nga të cilat 56 kanë qenë me dëme materiale kurse 24 me të lënduar.

Po ashtu është njoftuar edhe për 28 persona të arrestuar.

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit
Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, zhvilloi sot një vizitë në Klubin e Futbollit “Liria”. Gjatë vizitës, Abrashi nënvizoi...
Vjehrri rrah nusen në Rahovec

Një grua në Rahovec ka njoftuar policinë se ka pësuar dhunë nga vjehrri i saj. Sipas raportit policor, viktimës i është ofruar ndihmë mjekësore dhe...

MKRS-ja thërret konferencë për media pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren

Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

Selmanaj: Me besimin e qytetarëve, LDK-ja do të triumfojë në Prizren

MKRS-ja pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren: Asetet kulturore u shkatërruan qëllimshëm

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Adnan Abrashi, publicisti që foli kur të tjerët heshtnin

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

Yonis Farah i bashkohet mbrojtjes së Prizrenit

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

