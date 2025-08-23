23.3 C
Prizren
Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Kandidati i Vetvendosjes për të parin e Prizrenit në zgjedhjet lokale 2025, Artan Abrashi ka kritikuar pushtetin aktual për mungesën e parkingjeve në këtë qytet.

Abrashi në intervistën e dhënë për Politiko deklaroi se zgjidhja e këtij problemi do të jetë prioritet i mandatit të tij.

“Një prej prioriteteve të mia që do të përfshij programin do të jetë natyrisht edhe puna e parkingjeve”, tha ai teksa në pamje shihet edhe gjendja e lagjes “Mahalla e vjetër” .

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku
Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

