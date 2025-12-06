Partia Guxo në Prizren ka njoftuar sot se në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit do të garojë në listë të përbashkët me Lëvizjen Vetëvendosje, duke përfaqësuar degën me dy kandidatë.
Dy emrat e propozuar janë figura të njohura në skenën politike dhe institucionale:
Dr. Haxhi Avdyli, ish-deputet me katër mandate në Kuvendin e Kosovës
Partia Guxo tha se këta kandidatë përfaqësojnë përvojë të konsoliduar dhe angazhim të vazhdueshëm në shërbim të qytetarëve, duke besuar se do të jenë kontribuues të çmuar në listën e përbashkët.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren