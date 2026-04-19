Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

By admin

Palestra “Sezai Surroi” në Prizren do të jetë sot arenë e ndeshjes së parë finale të Play Off-it në kategorinë U16 për vajzat, në kuadër të regjionit të Perëndimit.

Nga ora 11:30, Junior 06 Moni Bau do të përballet me Vëllaznimin, në një duel që pritet të jetë i fortë dhe me rivalitet, duke marrë parasysh rrugëtimin e të dyja skuadrave deri në finale.

Kjo është ndeshja e parë e serisë finale, e cila do të vendosë kampionin pas më shumë se një përballjeje. Të dyja ekipet do të kërkojnë rezultat pozitiv që në këtë takim, për të hedhur hapin e parë drejt titullit./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

