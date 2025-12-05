9.8 C
LDK-ja në Prizren prezanton listën e kandidatëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lidhja Demokratike e Kosovës, dega në Prizren, ka prezantuar listën e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke i cilësuar si emra me integritet, përvojë dhe përkushtim ndaj interesit publik.

Lista e kandidatëve përfshin: Driton Selmanaj, Anton Quni, Hyre Tejeci, Xhavit Ukaj, Shaban Osmanaj dhe Fadil Kryeziu.

Në komunikatën e lëshuar nga zyra për informim e LDK-së, thuhet se secili prej kandidatëve “përfaqëson punë të ndershme, angazhim dhe vizion të qartë për zhvillimin e vendit”. Partia ka theksuar se këta emra nuk janë vetëm kandidatë, por “zëri i qytetarëve dhe përfaqësues të vlerave europiane për të cilat LDK ka qenë gurthemel që nga dita e parë”.

LDK-ja nw  Prizren ka bërë thirrje për përkrahje, duke theksuar se synimi është rikthimi i stabilitetit institucional, forcimi i besimit qytetar dhe konsolidimi i politikës serioze në vend.

“Me besimin e qytetarëve, me forcën e LDK-së dhe me përkushtimin e secilit prej këtyre emrave, mund ta çojmë vendin drejt një të ardhme më të sigurt, më të qartë dhe më të drejtë”, thuhet në njoftim.

