13.1 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
type here...

Lajme

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

By admin

Me rastin e 28-vjetorit të manifestimit tradicional “Epopeja e UÇK-së”, të premten në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë u bënë homazhe në nderim të të rënëve për lirinë e Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë familjarë të dëshmorëve, veteranë dhe invalidë të luftës, qytetarë, nxënës, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Gjatë homazheve, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, tha se lavdia u takon dëshmorëve që sakrifikuan jetën për liri, duke veçuar sakrificën sublime të komandantit të UÇK-së, Adem Jashari, dhe familjes së tij.

Ndërkohë, kryetari i degës së OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, u shpreh se “Epopeja e UÇK-së”, e nisur në Prekaz, shënoi një kthesë historike në rrugën drejt çlirimit të Kosovës.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Artan Abrashi, theksoi se qëndresa dhe lufta e zhvilluar në Kullën e Jasharajve mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, e cila i hapi rrugë lirisë së Kosovës.

Aktivitetet për shënimin e 28-vjetorit të “Epopesë së UÇK-së” kanë nisur një ditë më parë në Prizren me mbajtjen e një seance solemne të Kuvendit Komunal, ndërsa do të përmbyllen nesër në mbrëmje me ndezjen e flakadanëve në vendet ku Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka zhvilluar luftime./ TV Prizren

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren
Next article
Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë

Më Shumë

Fokus

Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

Në kuadër të ProCredit Superliga, sonte në Prizren zhvillohet përballja ndërmjet Bashkimit dhe Vëllaznimit, dy skuadra që hyjnë në këtë duel me synimin për...
Fokus

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Vashat e Bashkimit shënuan një fitore të jashtëzakonshme 104:58 ndaj Prishtinës në një ndeshje të xhiros së 18-të të Superligës së Femrave, e zhvilluar në...

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Në Epopenë e UÇK-së, Malisheva nderon dhe vlerëson sakrificën e familjes Jashari

Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

Besa fiton në Prizren

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

Rahoveci prezanton përforcimin e ri, Richard Granberry

Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

Drejtoresha e Arsimit në Malishevë takon drejtorët e shkollave

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne