Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Me rastin e 28-vjetorit të manifestimit tradicional “Epopeja e UÇK-së”, të premten në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë u bënë homazhe në nderim të të rënëve për lirinë e Kosovës.
Në këtë aktivitet morën pjesë familjarë të dëshmorëve, veteranë dhe invalidë të luftës, qytetarë, nxënës, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore.
Gjatë homazheve, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, tha se lavdia u takon dëshmorëve që sakrifikuan jetën për liri, duke veçuar sakrificën sublime të komandantit të UÇK-së, Adem Jashari, dhe familjes së tij.
Ndërkohë, kryetari i degës së OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, u shpreh se “Epopeja e UÇK-së”, e nisur në Prekaz, shënoi një kthesë historike në rrugën drejt çlirimit të Kosovës.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Artan Abrashi, theksoi se qëndresa dhe lufta e zhvilluar në Kullën e Jasharajve mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, e cila i hapi rrugë lirisë së Kosovës.
Aktivitetet për shënimin e 28-vjetorit të “Epopesë së UÇK-së” kanë nisur një ditë më parë në Prizren me mbajtjen e një seance solemne të Kuvendit Komunal, ndërsa do të përmbyllen nesër në mbrëmje me ndezjen e flakadanëve në vendet ku Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka zhvilluar luftime./ TV Prizren
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren