E enjte, 26 Mars, 2026
Ishte zhdukur në luftë, rivarroset vogëlushi nga Krusha e Vogël

Në Krushë të Vogël ka nisur ceremonia e rivarrimit të Ajvaz Shehut, vogëlushit që ishte vrarë dhe zhdukur në luftën e fundit në Kosovë.

I njëjti është gjetur tetë vjet më parë në Shirokë, ndërsa sipas burimeve të gazetares ë Klan Kosova, vogëlushi ishte mbajtur për ato vjet në morg, transmeton Klankosova.tv.

Sipas këtyre burimeve, Ajvazi nuk ishte rivarrosur për shkak se nëna e tij nuk ishte pajtuar asnjëherë me faktin që djali i saj kishte vdekur.

Gjatë ceremonisë mortore, bazuar në pamjet e gazetares Bajrami, vajza e axhës së Ajvazit, shihet në gjendje të rënduar emocionale dhe nuk mund t’i ndalte lotët.

27-vjetori i masakrës së Krushës së Madhe, Osmani: Ishte krim me paramendim
Suharekë, homazhe në kujtim të viktimave të familjes Berisha

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

