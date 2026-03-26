Suharekë, homazhe në kujtim të viktimave të familjes Berisha

By admin

Në përkujtim të një prej ngjarjeve më të dhimbshme të luftës në Kosovë, sot u zhvilluan homazhe në nder të viktimave të familjes Berisha. Përfaqësues institucionalë, familjarë dhe qytetarë u mblodhën pranë memorialit për të nderuar të rënët, duke vendosur lule dhe duke shprehur respekt e përulje për jetët e humbura në mënyrë tragjike, raporton PrizrenPress.

Ky përvjetor riktheu në vëmendje një nga plagët më të rënda të luftës, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës kolektive dhe të transmetimit të saj tek brezat e rinj, si një detyrim moral dhe historik.

Në këtë frymë përkujtimi, kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ndau një mesazh përkujtimor, duke theksuar se sakrifica e të rënëve mbetet e përjetshme.

“Ne nuk do t’i harrojmë kurrë. Sepse rënja e tyre i takon të përjetshmes. Do t’i nderojmë të gjithë brezat gjithmonë me nderim dhe lavdi”, ka shkruar Muharremaj./PrizrenPress.com/

Previous article
Ishte zhdukur në luftë, rivarroset vogëlushi nga Krusha e Vogël
Next article
Përkujtohet 27-vjetori i Betejës së Landovicës

