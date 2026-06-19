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Zyrtari i IT-së në Suharekë nderohet me mirënjohje për shërbimin civil

By admin

Kryetari i Suharekë, Bali Muharremaj, ka njoftuar se zyrtari i IT-së në Komunë, Qlirim Gega, është nderuar me mirënjohje me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Shërbimit Civil.

Sipas tij, vlerësimi është dhënë nga Ministria e Digjitalizimit dhe Administratës Publike, në shenjë mirënjohjeje për përkushtimin, profesionalizmin dhe kontributin në shërbimin civil.

“Mirënjohje për zyrtarin tonë të IT Qlirim Gega nga Komuna e Suharekës, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Shërbimit Civil. Në shenjë vlerësimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe kontributin e dhënë në shërbimin civil, nga Ministria e Digjitalizimit dhe Administratës Publike. Suksese dhe punë të mbarë”, ka njoftuar Muharremaj./PrizrenPress.com/

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