Kapiteni Besfort Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë

KF Drini i Bardhë Has ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me kapitenin Besfort Krasniqi edhe për sezonin e ardhshëm.
Klubi ka bërë të ditur se Krasniqi do të vazhdojë të mbajë fanellën e Drinit të Bardhë, duke mbetur një nga shtyllat kryesore të ekipit si brenda ashtu edhe jashtë fushës.
Sipas Drinit të Bardhë, kapiteni ka fituar respektin e bashkëlojtarëve, stafit dhe tifozëve falë përkushtimit, karakterit dhe frymës sportive që ka treguar ndër vite.
“Vazhdimi i bashkëpunimit me kapitenin tonë është një dëshmi e besimit të ndërsjellë dhe e vizionit të përbashkët për të vazhduar ndërtimin e një ekipi konkurrues dhe ambicioz”, thuhet në njoftimin e klubit.
Me rinovimin e Besfort Krasniqit, Drini i Bardhë synon të ruajë boshtin e skuadrës dhe të vazhdojë ndërtimin e ekipit për objektivat e sezonit të ri.
KF Drini i Bardhë vazhdon të mbështetet te kapiteni Besfort Krasniqi edhe për sezonin e ardhshëm./PrizrenPress.com/
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