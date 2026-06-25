Sport

Kapiteni Besfort Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë

By admin

KF Drini i Bardhë Has ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me kapitenin Besfort Krasniqi edhe për sezonin e ardhshëm.

Klubi ka bërë të ditur se Krasniqi do të vazhdojë të mbajë fanellën e Drinit të Bardhë, duke mbetur një nga shtyllat kryesore të ekipit si brenda ashtu edhe jashtë fushës.

Sipas Drinit të Bardhë, kapiteni ka fituar respektin e bashkëlojtarëve, stafit dhe tifozëve falë përkushtimit, karakterit dhe frymës sportive që ka treguar ndër vite.

“Vazhdimi i bashkëpunimit me kapitenin tonë është një dëshmi e besimit të ndërsjellë dhe e vizionit të përbashkët për të vazhduar ndërtimin e një ekipi konkurrues dhe ambicioz”, thuhet në njoftimin e klubit.

Me rinovimin e Besfort Krasniqit, Drini i Bardhë synon të ruajë boshtin e skuadrës dhe të vazhdojë ndërtimin e ekipit për objektivat e sezonit të ri.

KF Drini i Bardhë vazhdon të mbështetet te kapiteni Besfort Krasniqi edhe për sezonin e ardhshëm./PrizrenPress.com/

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