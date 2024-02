Kosova e Shqipëria, me pavijon të përbashkët në European Film Market

Qendra Kinematografike e Kosovës dhe Qendra Kombëtare e Kinematografisë kanë hapur sot pavionin e përbashkët në European Film Market – EFM, i cili zhvillohet gjatë Berlinale – Berlin International Film Festival, në datat 15-21 shkurt, 2024.

Bëhet e ditur se gjatë këtyre ditëve në pavionin me numër 138, i cili gjendet në Hotel Marriot, Inge-Beishem-Platz 1, 10785, krahas promovimit të filmave tanë, do zhvillohen edhe takime të ndryshme me fonde të filmit, partneritete ndërkombëtare, përfaqësues festivalesh, producentë e distributorë të ndryshëm.

“Ndër materialet promovuese të filmave tanë, vizitorët po ashtu do mund të shfletojnë edhe katalogun e fundit me filmat e mbështetur nga QKK, të cilët janë në faza të ndryshme të prodhimit”, thuhet në kumtesën për media të Qendrës Kinematografike të Kosovës.