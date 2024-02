Totaj priti fëmijët e kopshtit ‘Nëna Kabrini’ në Prizren për përvjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj sot priti fëmijët e kopshtit “Nëna Kabrini” në Prizren, të cilët bënë një vizitë të veçantë në Shtëpinë e Bardhë për përvjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

Fëmijët, shoqëruar nga edukatorët dhe stafi i tyre, i dhuruan kryetarit Totaj një pikturë të punuar me talent nga duart e tyre, me motive shtetërore.

Totaj shprehu kënaqësinë e tij për të kaluar kohë me fëmijët, të cilët i lanë mbresa me mendimet e tyre për Kosovën.

Ai gjithashtu theksoi frymën e festës së Pavarësisë dhe shpresën për të ardhmen e tyre.

“Me të qeshura dhe ndjenja të përbashkëta krenarie kaluam pak çaste me fëmijët, që më lanë mbresa me mendimet e tyre për Kosovën, me ç’rast mishëruam frymën e festës së Pavarësisë dhe shpresën për të ardhmen e tyre”, u shpreh Totaj.