“Hidroregjioni Jugor”: Uji në Prizren i sigurt për pije, përjashtohet burimi në Muradem

Kompania Regjionale  e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar për gjendjen aktuale të furnizimit me ujë në zonën e shërbimit në Prizren, bazuar në analizat më të fundit laboratorike dhe monitorimin e vazhdueshëm të burimeve të ujit.

Sipas njoftimit, në Njësinë Operative Prizren, uji i furnizimit i plotëson standardet e plota për përdorim dhe konsum për pije. Përjashtim bën vetëm burimi i ujit në fshatin Muradem, për të cilin po vazhdon monitorimi i situatës.

Nga kompania bëhet e ditur se ekipet teknike janë vazhdimisht në terren dhe po përcjellin nga afër gjendjen e furnizimit me ujë, me qëllim garantimin e sigurisë dhe cilësisë për konsumatorët.

“Hidroregjioni Jugor” ka bërë të ditur se për çdo ndryshim apo zhvillim të ri, konsumatorët do të njoftohen me kohë.

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda
Totaj nderon me mirënjohje pronarin e restorantit “Beska”

Fokus

I zhdukur prej 23 dhjetorit, kërkohet ndihmë për gjetjen e 42-vjeçarit nga Prizreni

Policia e Kosovës ka lëshuar njoftim për zhdukjen e Riza Thaqit, 42-vjeçarit nga Prizreni, për fatin e të cilit nuk dihet asgjë që dy...
Sport

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Bashkimi njofton tifozët se biletat për ndeshjen ndaj Pejës, në kuadër të Kupës së Kosovës, do të dalin në shitje nesër, e mërkurë, nga...

Kryetari i Dragashit: Ata që shfrytëzojnë LDK-në për interesa personale, herët a vonë do të përballen me pasoja

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Restaurohet shtëpia e familjes Bërlajolli në Qendrën Historike të Prizrenit

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

FBK-ja dënon ashpër incidentin në Prizren

Reshjet e mëdha në autostradën Prizren–Prishtinë bllokojnë trafikun

Ademi zyrtarizohet te Liria e Prizrenit

Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Sindikata e Policisë: Familjet e policëve të rënë nuk janë paguar gjatë muajit dhjetor

Bashkimi nis Kupën me fitore

Bashkimi reagon ndaj incidentit në Prizren: Hedhja e sendeve në parket është e papranueshme

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Lajmet e Fundit

