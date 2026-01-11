-6.5 C
Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Policia e Prizrenit njofton se me datën 10 janar 2026, rreth orës 17:30, ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime të rënda në rrugën “Ismail Kryeziu” në Prizren.

Lajmin e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit.

“Aksidenti dyshohet të ketë ndodhur si pasojë e ngasjes së pakujdesshme dhe mos përshtatjes së shpejtësisë me kushtet e rrugës”.

 

“Drejtuesi i një automjeti me targa vendore, gjatë lëvizjes, ka goditur me pjesën frontale të automjetit një këmbësore, e cila po kalonte rrugën në vendkalimin e shënuar për këmbësorë”.

“Si pasojë e goditjes, këmbësorja, femër rreth 57-vjeçare, ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar me autoambulancë në Qendrën Emergjente të Spitalit të Prizrenit. Për shkak të rrezikut për jetë, ajo është transferuar për trajtim të mëtejmë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë”.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar, dhe me urdhër të tij, drejtuesi i automjetit është ndaluar. Hetimet për përcaktimin e rrethanave të sakta të aksidentit janë duke vazhduar.

Parashikimi i motit: Java nis me -12 gradë Celsius
“Hidroregjioni Jugor”: Uji në Prizren i sigurt për pije, përjashtohet burimi në Muradem

