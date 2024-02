Kylian Mbappe ‘zyrtarizon’ largimin me parametra zero nga PSG

Sulmuesi i Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe raportohet se ka informuar klubin se do të largohet nga “Parc des Princes” këtë verë.

Vitet e fundit, e ardhmja afatgjatë e 25-vjeçarit ka dominuar bisedat e tregut të transferimeve, pasi Real Madrid-i ka luftuar për ta sjellë atë në “Bernabeu”.

“Los Blancos” provuan fatin e tyre me një ofertë prej 200 milionë euro në ditën e fundit të dritares së vitit 2021, dhe ndërsa ata dështuan në këtë përpjekje, një transferim falas në kryeqytetin spanjoll me sa duket ishte në plan në vitin 2022.

Megjithatë, për habinë e Real Madrid-it, Mbappe vendosi një kontratë të re me “Les Parisiens”, duke i kushtuar të ardhmen e tij kampionëve francezë deri në vitin 2024 me opsionin e një viti të mëtejshëm.

Megjithatë, verën e kaluar, Mbappe i tha PSG-së se ai nuk kishte në plan të aktivizonte zgjatjen 12-mujore në marrëveshjen e tij, duke e lënë ata në rrezik për ta humbur atë në një transferim të lirë në fund të sezonit.

Mbappe për një moment ishte i përjashtuar nga skuadra përpara se të riintegrohej dhe PSG nuk kishte hequr dorë nga shpresa për të rënë dakord për kushte të reja me ish-yllin e Monaco-s, por telenovela e gjatë tani duket se po i afrohet fundit.

Sipas “The Athletic” dhe shumë mediave të tjera, Mbappe i ka thënë tani presidentit të PSG-së, Nasser Al-Khelaifi, i cili më parë këmbënguli se sulmuesi nuk do të largohej me një transferim të lire, se ai do të paketojë valixhet pasi marrëveshja e tij të përfundojë në qershor.

Raporti shton se kushtet e largimit të Mbappe-s nga PSG ende nuk janë rënë dakord plotësisht, por klubi do të pritet të komunikojë zyrtarisht largimin e tij pasi të gjitha palët të kenë shtrënguar duart për ndarjen.

Largimi i afërt i Mbappe nga “Parc des Princes” do t’i kursejë kampionëve francezë një pagë marramendëse prej 171.1 milionë paund në vit, të cilat klubi me shumë gjasa do t’i përdorë në përpjekjet e tyre për ta zëvendësuar atë me talent të ri.

Pas vendosjes së treshes së famshme Lionel Messi, Neymar dhe Mbappe për dy sezone, PSG tani po largohet nga nënshkrimi i superyjeve të njohur, pasi i ka parë të dy të parët të largohen për Inter Miami dhe Al-Hilal respektivisht vitin e kaluar.

Real Madrid-i është ende pretendenti kryesor për të transferuar Mbappe-n këtë verë, por është raportuar se kampi i sulmuesit ka mbetur i pakënaqur me ofertën e fundit të kontratës së “Los Blancos”, duke çuar në një vonesë në vendimin e 25-vjeçarit.

Mbappe do t’i japë lamtumirën PSG-së shtatë vjet pasi fillimisht u bashkua në huazim nga Monaco në 2017, një vit para se transferimi i tij të bëhej i përhershëm për 163 milionë paund, ende transferimi i dytë më i shtrenjtë në botë pas Neymar-it.

Fituesi i Kupës së Botës me Francën ka shënuar rekord prej 243 gola në 290 ndeshje për PSG-në, si dhe ka regjistruar 105 asistime dhe ai ka fituar pesë tituj të Ligue 1 në “Parc des Princes”.

Mbappe nuk ka arritur ende një kurorë të lakmuar në Champions League me PSG-në, por ai ishte në aksion të mërkurën mbrëma, ndërsa skuadra e Luis Enrique mundi Real Sociedad 2-0 në ndeshjen e parë të 1/16.