Lajme

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

By admin

Në komunën e Rahovecit janë numëruar 100% e votave të mërgatës.

Sipas rezultateve të publikuara nga KQZ, kandidati më i votuar nga diaspora është Burim Krasniqi i LDK-së me 34.92%, ndërsa i dyti është Smajl Latifi me 30.48%.

Ndërkaq, në rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 12 tetorit, udhëheq Latifi me 37.28%, kurse pas tij renditet Ali Dula i VV-së me 23.92%.

