12.5 C
Prizren
E premte, 24 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Nait Hasani: Kurti më premtoi se do t’i vizitojë krerët e UÇK-së, nuk e realizoi

By admin

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, ka bërë të ditur se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i ka premtuar se do t’i vizitojë ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë.

Hasani, u shpreh se është mashtruar nga Kurti dhe pikërisht për këtë nuk do të ketë votë për të formimin e Qeverisë në seancën që do të mbahet të dielën.

Hasani, mes tjerash, u shpreh se sipas tij Kurti i është ankuar për kalimin e shumë dyerve gjatë vizitave në qendrën e paraburgimit në Hagë dhe nënshkrimin e shumë dokumenteve.

“Mua ma kanë kontaktuar të Vetëvendosjes më herët, më kanë kërkuar votën edhe për kryetar të Kuvendit edhe për Qeverinë dhe kam thënë jo – Albini vetë i ka dërguar njerëzit dhe kam thënë jo dhe kur më kanë pyetur se cila është arsyeja kam thënë se Albini më ka mashtruar dhe kaq. Nuk kisha asgjë personale i kam thënë para dy vitesh ka qenë kjo – ‘je kryeministër dhe të takon të shkosh në Hagë t’i vizitosh Hashim Thacin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin’ pasi ata kanë nevojë si kryeministër t’i japë mbështetjen në mbrojtje të vlerave të luftës dhe UÇK-së – ai (Kurti) tha po. Më tha që ka shumë dyer për të kalu e shumë letra me i nënshkru – unë i thash se dyert t’i qelin të tjerët dhe letrat i nënshkruan të tjetër nuk i nënshkruan vetë – tjetër asgjë s’kam. Po të kishte shkuar atje, Albini do të ishte shqiptari më i madh këtu”, u shpreh Hasani në Dukagjini.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
KRU “Hidroregjioni Jugor” shkyç 13 lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Më Shumë

Fokus

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e Komunës së Prizrenit ka njoftuar se për sezonin e ardhshëm 2025–2026 ndalohet zhvillimi i çfarëdo aktiviteti të...
Fokus

S’ka fitues në Prizren – Liria dhe Vëllaznimi ndahen 0:0

Derbi tradicional ndërmjet Lirisë dhe Vëllaznimit është mbyllur pa fitues, me rezultatin 0:0, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress. Përballja, e zhvilluar në...

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Vdes 43-vjeçari pas vetaksidentit me biçikletë elektrike në Prizren

Pallacanestro Reggiana, e fortë për Bashkimin

Dogana ndalon mallra të padeklaruara, drogë dhe municion në Vërmicë

Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

Balotazhi i Prizrenit – test i besimit dhe i pjekurisë politike

Prizren/Një muaj paraburgim burrit që theri partneren dhe të bijën e saj

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne