Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku

By admin

Ka ndërruar jetë profesori Hajdar Mallaku, i cili deri në pension ka punuar  në gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren.

Ai  ka dhënë kontribut të çmuar ndër vite në arsimimin e gjeneratave të shumta të nxënësve.

Përveç angazhimit në arsim, Mallaku  ishte edhe autor i disa librave, përmes të cilëve ka kontribuar në fushën e dijes dhe kulturës.

Hajdar Mallaku ishte bashkëpunëtor i rregullt i Portalit Informativ “PrizrenPress”, ku ka trajtuar tema të ndryshme me interes publik.

Vdekja e tij përbën humbje për familjen, miqtë, kolegët dhe për komunitetin arsimor në Prizren./PrizrenPress.com

Totaj vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, uron besimtarët për muajin e Ramazanit
Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

