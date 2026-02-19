10.8 C
Prizren
E enjte, 19 Shkurt, 2026
Sport

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

By admin

Mustapha Amzil i Trepçës u shpall MVP i ndeshjes finale të Kupës së Kosovës në basketboll.

Amzil përfundoi ndeshjen me 22 pikë dhe 12 kërcime, duke bërë diferencën për mitrovicasit në fitore ndaj Bashkimit të Prizrenit, raporton PrizrenPress.

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku
Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

