Njëri prej prokurorëve që po heton manipulimin e votave ne Prizren, të dyshuar e ka djalin e axhës

Në mesin e 109 personave të arrestuar nën dyshimet për manipulim të votave është edhe Taulant Skoro, familjar i prokurorit të Krimeve të Rënda në Prizren, Atnor Skoro, i cili është njëri nga katër prokurorët e përfshirë në këtë rast.

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, e ka konfirmuar se Taulanti është djali i xhaxhait të Atnorit.

“Mirëpo, Taulanti po trajtohet nga një tjetër prokuror dhe është trajtuar si gjithë të tjerët. Është në ndalim prej 48 orëve”, ka thënë Kryeziu në një prononcim për KOHËN.

