Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

By admin

Në Suharekë janë numëruar 24.14% të votave.

Po prin Bali Muharremaj i AAK-së me 45.44% të votave.

Ndërkaq, Ardian Shala i LDK-së ka 32.54%.

