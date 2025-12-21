2.3 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

By admin

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme do të karakterizohet me kushte të ndryshueshme meteorologjike.

Pritet të ketë vranësira interval të shkurta me diell, sipas Institutit.

IHMK ka njoftuar se nga se nga e mërkura priten riga shiu në viset e ulëta, ndërsa në viset e larta mbi 1600 metra mbi nivel deti, parashihen fjolla bore.

Njoftimi i plotë:

E hënë

Temperaturat minimale: -2 deri 0°C

Temperaturat maksimale: 5-7°C

Era: Kryesisht nga jugperendimi me shpejtësi 1-4m/s.

E martë

Mot kryesisht i vranë.

Temperaturat minimale: – 2 deri 0C

Temperaturat maksimale: 5-8°C

Era: nga juglindja  me shpejtësi 1-4m/s.

E mërkurë

Moti i vranët dhe me riga shiu.

Temperaturat minimale: -1 deri 1°C

Temperaturat maksimale: 5-7°C

Era: kryesisht nga juglindjes me shpejtësi 1-4m/s.

E enjte

Mot i vranët dhe me riga shiu.

Temperaturat minimale:  -2 deri 0°C

Temperaturat maksimale: 2-4°C

Era: nga veriperendimit, 1-4 m/s.

E premte

Mot i vranët  dhe me intervale me diell.

Temperaturat mnimale: -2 deri 0°C

Temperaturat maksimale: 2-4°C

Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriperendimit.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi triumfon në njërën nga ndeshjet më emocionuese këtë edicion

Më Shumë

Fokus

Kampionët bindës në Rahovec

Kampionia e Kosovës, Trepça shënoi fitore në udhëtim ndaj Rahoveci 029 57:110 (11:32, 16:23, 11:24, 19:24), në javën e 13-të të ProCredit Superligës, raporton...
Sport

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Federata e Basketbollit të Kosovës ka përzgjedhur dy lojtare të KBF Bashkimit, Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, në 5-shen më të mirë të vitit...

Një vajzë 12 vjeçare ndërron jetë në Pediatrinë e Spitalit të Prizrenit

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Komisioni për të Pagjeturit del me raport për ecurinë e gërmimeve në Rahovec

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Një nxënës theret me thikë në Prizren

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

PDK-ja nis fushatën nga Prizreni, Hamza: Ka ardhur koha për të vepruar

Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

Plagosja në Prizren, motiv dyshohet konflikti për kullotjen e bagëtive

Abrashi: Presim të fitojmë mbi 50 për qind

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne