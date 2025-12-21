Bashkimi triumfon në njërën nga ndeshjet më emocionuese këtë edicion

Në një super ndeshje, dhe njërën nga sfidat më interesante në këtë edicion, Bashkimi fitoi ndaj GO+ Pejës pas dy vazhdimeve, me shifrat 118:119 (21:27, 21:20, 18:13, 31:31, 27:28), raporton PrizrenPress.
Koha e rregullt e takimit përfundoi 91:91, kur Lejson Zeqiri shënoi dy sekonda para fundit, ndeshja edhe vazhdimi i parë ishte shumë interesant, me asnjërën skuadër që nuk arriti të shkëputej dhe përfundoi 104:104. Edhe vazhdimi i dytë ishte dramë në Pejë, me fituesin që u vendos në sekondat e fundit, derisa portokallezinjtë ishin më të vëmendshëm për 118:119 dhe fitoren në këtë përballej.
Tajh Green ishte i jashtëzakonshëm te vendasit me 35 pikë e 11 kërcime, derisa te prizrenasit u dalluan Kyan Anderson me 29 pikë dhe Isaiah Cousins me 21 pikë e gjashtë asistime.
GO+ Peja ka tetë fitore e pesë humbje, kurse Bashkimi nëntë fitore e katër humbje./PrizrenPress.com/
