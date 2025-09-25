23.3 C
Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Kuvendari i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Prizrenit, Karanfil Haxhillari, ka reaguar pas dështimit të mbajtjes së mbledhjes së jashtëzakonshme të thirrur për buxhetin e vitit 2026.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Haxhillari ka deklaruar se falë bashkëpunimit me kolegët nga radhët e LVV-së, LDK-së, AAK-së, Nismës dhe NDS-së, u arrit të ndalet “degradimi i mëtejshëm i buxhetit klientelist, si dhe tentimi për ta përdorur Kuvendin si mjet të fushatës elektorale”.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Sipas tij, buxheti i propozuar nuk është në interes të qytetarëve, por i ndërtuar për përfitime të ngushta politike.

Ai ka theksuar se qeverisja aktuale në katër vitet e fundit e ka ngulfatur komunën me borxhe që, sipas tij, kapin shumën prej rreth 60 milionë euro.

“Qytetarët meritojnë një qeverisje të re, që punon me transparencë, drejtësi dhe për të mirën e përbashkët. Buxheti duhet të bëhet për qytetarët, jo për klientelën politike”, ka thënë Haxhillari.

