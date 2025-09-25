23.3 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

Sport

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit

By admin

Klubi i Lirisë së Prizrenit ka njoftuar sot me kënaqësi se Liridon Leci i është bashkuar ekipit si kryetrajner.

Leci e ka nisur karrierën e tij si trajner te Flamurtari, ndërsa ka drejtuar edhe Rahovecin dhe ekipin e shpresave të Ferizajt, raporton PrizrenPress. Si ish-lojtar, ai numëron tituj kampioni dhe përvojë të çmuar ndërkombëtare.

Nga klubi u theksua se me ardhjen e tij synohet konkurrencë dinjitoze në garat elitare, duke u shpresuar në rezultate pozitive dhe paraqitje që do të kënaqin tifozët prizrenas./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike
Next article
Malisheva fiton me përmbysje

Më Shumë

Lajme

Emërime të reja në udhëheqësinë e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Në Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren janë bërë emërime të reja në pozita udhëheqëse. Sipas njoftimit, Drejtori Ekzekutiv i spitalit,...
Lajme

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Komuna e Dragashit ka bërë të ditur se Çerdhja e Fëmijëve në këtë komunë është demoluar sërish nga persona të papërgjegjshëm, duke shkaktuar dëme...

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

50 vite në malet e Sharrit, bariu Ismet Ademi me marakun e Përparim Hasanit

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne