Prizren
E mërkurë, 15 Prill, 2026
Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Familja e Liridon Rexhës ka bërë të ditur se gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar, pas një periudhe trajtimi tre-mujor me kimioterapi dhe imunoterapi në Shqipëri, i cili sipas tyre nuk ka dhënë rezultatet e pritura.

Në një njoftim publik, familjarët theksojnë se pavarësisht shpenzimeve të mëdha për trajtimin e deritanishëm, analizat e fundit kanë treguar mungesë efekti të terapisë së aplikuar. Për këtë arsye, mjekët kanë rekomanduar vazhdimin e trajtimit të specializuar në Turqi, ku pacienti tashmë ka nisur procedurat e para mjekësore.

Sipas familjes, trajtimi i ri onkologjik, i cili përfshin terapi të avancuar, ka sjellë rritje të ndjeshme të kostove, duke e bërë të pamundur mbulimin e tyre vetëm nga familja. Ata bëjnë të ditur se mbështetja institucionale mbulon vetëm një pjesë të vogël të shpenzimeve, ndërsa pjesa tjetër e trajtimit, përfshirë ekzaminimet dhe terapitë, kërkon fonde shtesë.

Kostoja totale e trajtimit vlerësohet të arrijë rreth 200.000 euro.

Në këtë situatë, familja ka hapur një apel publik për ndihmë, duke kërkuar mbështetje nga qytetarët brenda dhe jashtë vendit, si dhe shpërndarjen e thirrjes për ndihmë.

Donacionet mund të realizohen përmes platformës GoFundMe, si dhe përmes llogarive bankare të specifikuara nga familja.

Familja Rexha ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar deri tani dhe apelon për solidaritet në këtë moment të vështirë.

Të gjithë ata që duan të ndihmojnë, të dhënat i gjeni në postimin më poshtë.

Next article
Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Bylbyl Sokoli rikthehet në krye të Malishevës

FC Malisheva ka zyrtarizuar rikthimin e trajnerit të njohur, Bylbyl Sokoli, në postin e kryetrajnerit për pjesën e mbetur të sezonit. Klubi njoftoi se marrëveshja...
Hapet thirrja për aplikim për "Data Science Bootcamp", i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Është hapur thirrja për aplikim për programin “Data Science Bootcamp”, i cili përkrahet nga Komuna e Prizrenit dhe synon zhvillimin e aftësive në një...

Gjeti një mjet shpërthyes duke punuar në një shtëpi në Rahovec, aktivizohet FSK-ja

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

P.C Prizreni dhe Drita përballen në finalen për ngjitje në Superligë

Bashkimi e mbyll me fitore sezonin e rregullt

Banorët e Sallagrazhdës në Suharekë kërkojnë ndërhyrje urgjente për rrugën “Tre Dëshmorët e Tivarit”

Prizreni kërkon pikë jetike ndaj Tefik Çangës

Bashkimi dhe Peja 03 ndeshen sot në finalen e tretë për titull kampioni

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

Vdiq një person në Prizren, u rrokullis me motor

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Kurti kujton masakrën e Lubizhdës së Hasit: 27 vjet nga krimet e luftës në Kosovë

Malisheva në hall me mbeturinat

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

