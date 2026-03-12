15.3 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
type here...

Fokus

Policia heton një rast dhunimi në Rahovec, i dyshuari në arrati

By admin

Një rast i dhunimit është raportuar të ketë ndodhur pasditen e së mërkurës në Rahovec.

“Është raportuar se viktima femër kosovare është dhunuar nga i dyshuari mashkull kosovar”, thotë policia në raportin 24-orësh, transmeton Klankosova.tv.

Organet e rendit bëjnë me dije se i dyshuari aktualisht ndodhet në arrati, ndërsa rasti është duke u hetuar.

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Next article
Hajnat hyjnë në një shtëpi në Rahovec, marrin para dhe stoli ari

Më Shumë

Lajme

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Me rastin e 28-vjetorit të manifestimit tradicional “Epopeja e UÇK-së”, të premten në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë u bënë homazhe në nderim të...
Lajme

Arrestohet një person në Prizren, ishte në kërkim për vrasje të rëndë nga viti 2014

Policia ka arrestuar në Prizren një nga personat më të kërkuar nga drejtësia kosovare, A. P., i dyshuar për vrasjen e rëndë të H....

Dragashi nënshkruan memorandum bashkëpunimi për mbështetjen e grave në biznes

Komuna e Malishevës organizon vizita për orientim në karrierë për nxënësit e klasave IX

Rexhepi pavarësisht dekretit: Vazhdoj të jem nënkryetare Kuvendi

Gjendet i vdekur Alush Kastrati nga Rahoveci

Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje

Reshje të dendura bore në Prevallë, raportohen vështirësi në qarkullim

Ylli fiton bindshëm ndaj Apolonisë

Diskutohet zhvillimi i Arsimit Dual Profesional në Suharekë

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

Prizreni pret derbin e madh: Liria sfidon lideren Vushtrria

Gashi: Kurti me vetëdije e çoi vendin drejt zgjedhjeve, kishte shumë kandidatë për president

Kërcënohen punëtorët e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne