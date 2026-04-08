Policia shqipton 2289 gjoba trafiku për 24 orë

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se brenda 24 orëve të kaluara për shkelje të rregullave të komunikacionit ka shqiptuar 2.289 gjoba në trafik.
Sipas raportit të policisë, gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 57 aksidente në trafikun rrugor, ku 24 prej tyre kanë qenë me lëndime e 33 me dëme materiale.
Gjatë kësaj periudhe, policia njofton se janë arrestuar 20 persona, ku 12 janë dërguar në mbajtje.
Marketing
