Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim homologun e tij nga Kukësi, Albert Halilaj, ku u diskutua për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy komunave fqinje.

Në fokus të bisedës ishin projektet ndërkufitare që pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik dhe turizmin, si dhe në lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve nga të dyja anët e kufirit.

Totaj dhe Halilaj u shprehën të përkushtuar për të intensifikuar lidhjet institucionale, duke krijuar më shumë mundësi zhvillimi për qytetarët e Prizrenit dhe Kukësit.

