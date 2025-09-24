19.2 C
Prizren
Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

By admin

Kompania “Tara”, me pronar  Tefik Tarashaj nga Vlashnja e Prizrenit, ka dhuruar mjete higjienike dhe artikuj të nevojshëm përmes Shoqatës Bamirëse “Jetimat e Ballkanit”.

Tarashaj është një ndër donatorët e rregullt të kësaj shoqate, duke mbështetur vazhdimisht misionin humanitar me bujari dhe pa hezitim.

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit
Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar

