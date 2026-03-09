10 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
Siguri

Qytetarja nga Suhareka gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici

By admin

Një akt i ndershmërisë qytetare ka tërhequr vëmendjen e Policisë së Kosovës në Suharekë.

Më 6 mars 2026, qytetarja V. F. nga fshati Peqan, duke kaluar pranë një restoranti në Suharekë, ka gjetur 300 euro të gatshme në tokë. Ajo menjëherë ka raportuar rastin dhe i ka dorëzuar mjetet financiare në Stacionin Policor Suharekë rreth orës 20:15 të së njëjtës ditë.

Pas verifikimit të kamerave të sigurisë, Policia ka identifikuar personin që i kishte humbur paratë – një qytetar nga Suhareka – të cilit më pas iu janë dorëzuar mjetet e gjetura në stacion.

Në lidhje me rastin, Policia e Kosovës tha: “Falënderojmë qytetaren për veprimin e saj shembullor dhe inkurajojmë të gjithë qytetarët që të ndjekin këtë model të ndershmërisë dhe bashkëpunimit me institucionet”.

Policia gjithashtu rikujtoi se marrja e sendit të huaj, edhe nëse është gjetur në rrugë apo kudo tjetër, përbën vepër penale dhe është e dënueshme sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ky rast nënvizon rëndësinë e përgjegjësisë qytetare dhe bashkëpunimit me institucionet për ruajtjen e ligjit dhe rendit.

Previous article
Liria falënderon Prizrenin për mbështetjen masive
Next article
Ndahet nga jeta legjenda e Woodstock-ut, Country Joe McDonald

Lajmet e Fundit

